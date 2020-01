Mein Gesundheits-Rezept : Nicht immer dem Mainstream folgen

Düsseldorf Immobilienmaklerin Nina Chevalier hält sich bei Fragen zu Ernährung und Bewegung an ihre eigenen Grundsätze.

Zugegeben, ich musste eine Weile darüber nachdenken, ob ich überhaupt ein persönliches Gesundheits-Rezept habe. Die Antwort lautet: Ja, ich lebe es, und zwar ganz konsequent. In meinem Alltag verfolge ich meine eigenen Grundprinzipien, und zwar beginnend mit der Ernährung. Es gibt keine Tabus, aber ich esse alles in Maßen. Der Körper holt sich das, was er braucht – diesen Satz habe ich vor vielen Jahren gehört und verinnerlicht, weil er für mich absolut logisch klingt. So esse ich Schokolade genauso gern wie Salat oder vegane Würstchen ebenso wie ein qualitativ hochwertiges Rinderfilet. Die gesunde Mitte ist entscheidend.