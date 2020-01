Gut Gemacht : Plätzchen für Obdachlose

Auch Erlöse aus Adventskalender und Kunstkalender gehen an guten Zweck.

Adventsfreunde Angermund Seit sechs Jahren besteht der lebendige Adventskalender in Angermund. Traditionell treffen sich in der Vorweihnachtszeit die Bürger bei verschiedenen Gastgebern, um beispielsweise gemeinsam zu singen, Geschichten zu lauschen und Plätzchen bei einem Glas Glühwein zu verputzen. Dabei sammelt der Verein Adventsfreunde Angermund, der den Kalender organisiert, auch immer Spenden für einen guten Zweck. In diesem Jahr kamen so 780 Euro zusammen, welche dem Verein Froschkönig übergeben wurden. Die Froschkönige fördern institutionell 50 Kinder aus 22 Familien, um ihnen eine gute Bildung zu ermöglichen. Dabei geht es von Kosten für Kindergarten und Schule bis zu Studium und Ausbildung. Die Verwendung der Mittel wird stark kontrolliert, so wird beispielsweise ein Vertrag mit den Eltern geschlossen. Zusätzlich fördern die Froschkönige in Notsituationen auch weitere Kinder und Familien mit Sachspenden und Lebensmittelgutscheinen.



Celina Weigelt Die Plätzchenaktion von Celina Weigelt war eine Premiere und direkt ein großer Erfolg. „Wir überlegen deshalb definitiv, solche Aktionen zu wiederholen“, sagt die junge Frau, die sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde Unterrath engagiert. Sie hatte vor Weihnachten dazu aufgerufen, Plätzchen für Obdachlose zu backen. Insgesamt sind so 235 Kekstüten zusammengekommen, die von 14 Helfern kurz vor Weihnachten verteilt wurden. „Die Bedürftigen haben sich sehr gefreut und ich war positiv überrascht, wie viele andere Menschen ebenfalls unterwegs waren, um Dinge wie Essen oder Geschenktüten an die Wohnungslosen zu verteilen“, sagt Weigelt.



Radiologie am Kaiserteich Noch ist es nicht zu spät, den womöglich etwas lieblosen Kalender aus dem Supermarkt gegen einen wirklich schönen einzutauschen. Traditionell gibt die Radiologie am Kaiserteich zum neuen Jahr einen Kunstkalender heraus, die Einnahmen gehen an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. In diesem Jahr schmücken Bilder der Künstlerin Pia Fries die Blätter der einzelnen Monate. Die Arbeiten der Malerin aus der Schweiz vermitteln eine eigenständige bildnerische Sprache, sind aber auch durchaus dekorativ, ja sogar verführerisch. Dabei bietet sie unterschiedliche Ebenen der Betrachtung. Für den Kalender hat Fries Arbeiten der Jahre 2003 bis 2009 ausgewählt. (brab/arc)