Kostenpflichtiger Inhalt: 2020 in Düsseldorf : Verkehr und Wohnen bestimmen den Bezirk

Das neue Wohngebiet Grand Central am Hauptbahnhof soll rund 1000 Wohnungen umfassen. Foto: catella/Catella

Stadtbezirk 3 Im Stadtbezirk 3 fehlt es an Wohnraum und auch der Verkehr wird umgestaltet. In diesem Jahr stehen große Projekte an.