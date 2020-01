Bauen in Düsseldorf : Stadt erklärt Kosten für Brücke

Vennhausen 500.000 soll der Neubau einer Querung über die Düssel kosten. Deshalb hatte der Ordnungs- und Verkehrsausschuss einen Antrag zum Neubau abgelehnt.

Dass es eine neue Fußgängerbrücke geben wird in Vennhausen, die über die Düssel verläuft, ist im Augenblick nicht realistisch. Technisch sei ein Brückenneubau machbar, heißt es von der Stadt, die den Preis dafür auf etwa 500.000 Euro schätzt. Mit einfachen Mitteln sei nämlich keine Lösung zu erreichen. Deshalb hatte der Ordnungs- und Verkehrsausschuss den Ersatzneubau der Fußgängerbrücke am Reichenbacher Weg im November abgelehnt. Selbst eine einfache Variante – eine Stahlbrücke mit Holzbeplankung – würde rund 200.000 Euro kosten, schätzt die Verwaltung. Neue Widerlager, also das Bauteil, das den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Erddamm herstellt, würden noch mal rund 100.000 Euro kosten, für die Planung kämen weitere 50.000 Euro dazu. „Es ergäben sich grob überschlägige Gesamtkosten in Höhe von rund 350.000 Euro brutto“, sagt ein Sprecher der Stadt, der zu bedenken gibt, dass ein Ingenieurbauwerk hohe Anforderungen an Planung, Bau und Unterhaltung stelle.