Am Dienstag ist es in Düsseldorf so weit : Erste Entwürfe für den Kaufhof Wehrhahn werden vorgestellt

Am Dienstag ist es in Düsseldorf so weit

Am alten Kaufhof am Wehrhahn wird mit Plakaten für den Bürgerdialog geworben. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Beim digitalen Dialog am Dienstag stellen die weltweit tätigen BIG-Architekten ihre Ideen vor. Sie haben auf Wunsch der Stadt auch für eine Oper Vorschläge entwickelt.

Jetzt wird es spannend bei der Überplanung des alten Kaufhofs am Wehrhahn: Am Dienstag werden beim dritten digitalen Dialog erste Entwürfe für das Areal vorgestellt. Kostenpflichtiger Inhalt Dies hätte eigentlich schon bei der zweiten Sitzung am 11. Mai der Fall sein sollen, da stellte auf Wunsch der Stadt jedoch erst einmal Grünplaner Andreas Kipar seine Impulse für die grüne Vernetzung des Objektes vor. Sein Vortrag war wertvoll, weil er die besondere Lage und die Chancen herausstellte, die sich mit dem Projekt verbinden. Denn der Kaufhof liegt an einer Scharnierstelle, am Übergang der kommerziellen City zu den östlichen Stadtvierteln wie Flingern, außerdem in direkter Nähe zum Hofgarten.