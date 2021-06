Rheinuferpromenade in Düsseldorf : Parkverbot für E-Scooter auch an diesem Wochenende

Düsseldorf E-Scooter im Bereich der Rheinuferpromenade in Düsseldorf abzustellen, das war bereits am vergangenen Wochenende testweise verboten. Jetzt wird der Versuch wiederholt. Ein paar Details wurden geändert.

An der gesamten Rheinuferpromenade dürfen auch an diesem Wochenende (19./20. Juni) zunächst keine E-Scooter mehr abgestellt und auch keine Flächen dafür angeboten werden. Bereits am vergangenen Wochenenden waren dafür Abstellflächen für die Scooter am Apollo-Theater und in Höhe der Reuterkaserne eingerichtet worden. Diese waren durch Schilder etwas umständlich als „Testbereich E-Scooter“ ausgewiesen - was vermutlich viele nicht verstanden haben.