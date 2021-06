Verfolgter Galerist aus Düsseldorf : Kanadische Wissenschaftler melden sich wegen Max-Stern-Schau zu Wort

Max Stern 1922 in Düsseldorf. Später flüchtete er vor den Nazis nach London und emigrierte dann nach Kanada. Foto: National Gallery of Canada

Düsseldorf Am 1. September soll in Düsseldorf die Max-Stern-Schau eröffnet werden, um die es eine konflikreiche Vorgeschichte gibt. Das Max Stern Art Restitution Project äußert sich in einem Schreiben an unsere Redaktion deutlich. Eine Entspannung der Situation wird vom weiteren Verhalten der Stadt abhängig gemacht.