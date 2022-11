Christliche Vereine laden ein Wo alleinstehende Düsseldorfer Weihnachten feiern

Während der BDKJ die alleinstehenden Frauen und alleinerziehenden Mütter mit ihren Kindern am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen einlädt, organisiert der CVJM für die Männer ein Abendessen.

„Eine Begegnungsmöglichkeit an Heiligabend zu schaffen, ist für viele Menschen unglaublich wichtig“, sagt Wittig. Dazu gehört auch die Begegnung mit den rund 120 Ehrenamtlern, die an diesem Tag im Einsatz sind. Sie bereiten das Abendessen vor, packen kleine Geschenktüten oder sind einfach als Gesprächspartner für die rund 400 männlichen Gäste da. Für Christa Leininger eine Herzensangelegenheit, die seit mittlerweile 35 Jahren Teil ihrer persönlichen Heiligabend-Tradition ist. „Besonders schön ist für mich die Freude der Menschen zu sehen, wenn man ihnen die Geschenktüte zum Abschied überreicht", sagt die Erkratherin. „Die eigene Bescherung schiebt man dann halt nach hinten. Das macht ja nichts." Viele der Tüten sind zudem Geschenke aus Sammelaktionen an sechs Düsseldorfer Schulen und oft sehr herzlich und individuell verpackt.