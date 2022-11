Nachfrage nach Angebot steigt wieder Die Wiedergeburt der Bibliotheken

Der Verband der Bibliotheken des Landes NRW (VBNW) feierte am Mittwoch sein 75-jähriges Bestehen mit einem Festakt in der Düsseldorfer Zentralbibliothek. Grund genug, die derzeitige Situation der Einrichtungen näher unter die Lupe zu nehmen. Wie gut sind die Bibliotheken hierzulande ausgestattet? Und welche Resonanz erfährt das Angebot? „Die Bibliotheken selbst sind wieder gut gefüllt“, sagt Johannes Borbach-Jaene, Vorsitzender für die öffentlichen Bibliotheken des Verbandes. „Nach den Sommerferien haben wir wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.“ Schleppend gestalte sich jedoch die Nachfrage bei kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen. Der Verband sei zuversichtlich, dass sich das mit der Zeit geben werde, will aber konkrete Maßnahmen einführen. „Wir müssen immer wieder neue Sachen ausprobieren und testen, was ankommt“, sagt Borbach-Jaene. In der Dortmunder Stadt- und Landesbibliothek, die er selbst leitet, habe man in der Vergangenheit beispielsweise einen Escape Room angeboten. „Man muss experimentieren.“