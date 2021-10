Sicherheit in Düsseldorf : Wildpinklern droht drastisch erhöhtes Bußgeld

Gegen das so genannte Wildpinkeln soll nun konsequenter vorgegangen werden. Es droht ein hohes Bußgeld. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller legt ein neues Programm zu mehr Sicherheit und Sauberkeit in der erweiterten Altstadt vor. Die Stadt zeigt jetzt mehr Härte. Zwei Toilettenwagen sollen am Rheinufer stehen, um die Beschwerden der Anwohner über Massen an Wildpinklern zu minimieren.