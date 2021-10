Nachruf auf die Fotografin Evelyn Richter : Die Melancholie war ihre Begleiterin

Die Fotografin Evelyn Richter. Foto: dpa/Peter Endig

Düsseldorf Trauer um Fotokünstlerin Evelyn Richter: Die Preisträgerin des ersten Bernd und Hilla Becher-Preises ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Evelyn Richter, die berühmte Fotografin der DDR, ist tot. Sie starb mit 91 Jahren, großartig gefeiert noch im Vorjahr in den Dresdner Kunstsammlungen für ihre Aufnahmen auf der Straße, den Porträts von Künstlern, Schriftstellern und Musikern. Düsseldorf folgte, verlieh ihr den Bernd und Hilla Becher-Preis, war sie doch so eigensinnig wie die Bechers. Dennoch vertrat sie eine ganz andere Richtung. Ihr Augenmerk galt nie den Mauern, nie dem denkmalwürdigen, aber von der Zerstörung bedrohten Industriezeitalter, sondern den Menschen. Eine gewisse Melancholie begleitete ihr Tun.

Sie kam 1930 in der Lausitz zur Welt, wo der Vater ein Sägewerk besaß. Ihr Arbeitsethos empfing sie von der pietistischen Herrnhuter Brüdergemeine, deren Schule sie besuchte. Die Kirche blieb lange Zeit ihr Arbeitgeber und ihr Rückhalt. Für sie entstanden die sozialkritischen Aufnahmen, die anschließend in Kisten gesteckt wurden.

Wie Hilla Becher war sie ein absoluter Profi. Ihre Ausbildung genoss sie beim Porträt- und Landschaftsfotografen Pan Walther in Dresden, dessen Fotoschule sie nach dessen Abgang in den Westen als junge Frau eine Zeitlang weiterführte. Noch wichtiger wurde für sie die von Edward Steichen kuratierte Ausstellung „The Family of Man“, das Porträt der Menschheit in 32 Themen, die sie 1955 in West-Berlin sah. Es war das erste Mal, dass die Fotografie als eine universelle Sprache begriffen wurde.

Doch schon 1957 eckte sie damit an, als sie an der Hochschule in Leipzig die Utopie der ostdeutschen Kulturpolitik entlarvte und statt des neuen Menschen die Rückseite der Utopie präsentierte. Ihr ging es nicht um die objektive oder die subjektive Fotografie. Derlei westdeutsche Spitzfindigkeiten interessierten sie nicht. Die Ostdeutsche erklärte stattdessen das Bild zum Sinnbild. Es müsse Emotionen verdichten und Inhalte transportieren, was unter der Fuchtel der SED nicht immer leicht war.

Der Fotospezialist Florian Ebner vom Centre Pompidou wagte einen kühnen Vergleich zwischen Richter und den Bechers, als er bei der Preisverleihung in Düsseldorf erklärte: „Bei den Bechers ist es eine materielle Basis, der Untergang der Industrie-Architektur zum Wohle einer kapitalistischen Gesellschaft, bei Evelyn Richter geht es innerhalb des Gefüges einer gesellschaftlichen Ordnung immer auch um Verweise auf eine geistige Dimension.“

Darin liegt das ganze Dilemma zwischen Ost und West in der Kunst der Deutschen. Der Westen liebte die Abstraktion, sah in ihr gleichsam eine Freiheit des Geistes. Er vergaß dabei Jahrzehnte lang den Menschen in der Fotografie und die Figur in der Skulptur. Evelyn Richter wie ihre gleichfalls berühmte Kollegin Helga Paris aus Berlin sahen nicht in der Abstraktion, sondern im Humanismus eine universale Kraft. Das Thema konnte eine Zeitungsverkäuferin, ein Schichtarbeiter oder eine Mutter mit Kind sein.