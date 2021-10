In Düsseldorf-Oberkassel : Betrunkener randaliert im Supermarkt – Festnahme

In Düsseldorf-Oberkassel

Düsseldorf In einem Düsseldorfer Supermarkt hat ein 29-jähriger Mann erst gestohlen und dann randaliert. Dabei machte er auch nicht vor Polizisten Halt.

Ein Mann hat am Mittwochabend in einem Supermarkt in Düsseldorf-Oberkassel randaliert. Laut Polizei war der 29-Jährige betrunken. Zuvor war er demnach beim Ladendiebstahl erwischt worden. Offenbar wollte er mehrere Flaschen Alkohol mitgehen lassen.