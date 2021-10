Neue Zahlen zu „Problemvierteln“ : Das sagen die sozialen Daten über Garath

Die Fußgängerzone in Garaths Hauptzentrum, in der das Sonnenrad steht, ist nach wie vor die wichtigste Einkaufsstraße des Stadtteils. Foto: Arne Lieb

Analyse Garath Seit Jahren zeigt sich im Stadtteil eine positive Entwicklung, dennoch gibt es noch viele Problemfelder. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten die Lage wieder verschärfen. Jetzt hat die Stadt eine Statistik veröffentlicht, die aber vor Corona entstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Von Menschen, die nicht im Stadtteil wohnen, wird Garath häufig als eines von Düsseldorfs „Problemvierteln“ abgestempelt. Viele Vorurteile kursieren über die Menschen, die hier leben. Die Garather selbst sind allerdings zum großen Teil stolz auf ihren Stadtteil, wollen nirgendwo anders leben und widersprechen jedem, der das Viertel auf die sozialen und wirtschaftlichen Probleme reduziert. Dieser Unterschied aus Fremd- und Selbstwahrnehmung prägt den Stadtteil und seine Rolle in Düsseldorf.

Tatsächlich hängt viel in dieser Diskussion an der Frage, ob der schlechte Ruf von Garath als Stadtteil mit übermäßig vielen sozialen Problemen gerechtfertigt ist – oder nur aus dem Blick der Düsseldorfer auf die „Trabantenstadt“ im Süden resultiert. Hier hilft ein Blick in die Einwohnerstatistik der Stadt, die regelmäßig die Lebensumstände der Bürger in den verschiedenen Stadtteilen erfasst. Die aktuellste Erhebung stammt aus dem vergangenen Jahr, daher sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht erfasst – diese dürften unabhängig vom Stadtteil aber die soziale Problemlage verschärft und Jobs gekostet haben. In den kommenden Jahren wird die Stadt neue Zahlen veröffentlichen, in denen die genauen Auswirkungen deutlich werden.

Info Projekt für ältere Langzeitarbeitslose Stadtteilprojekt Das Awo-Berufsbilddungszentrum „Alter trifft Arbeit“und das Zentrum plus der Diakonie in Garath haben im Stadtbezirk 10 ein Projekt für ältere Langzeitarbeitslose (ab 55) geschaffen. Jeden ersten Dienstag im Monat von 11 bis 13 Uhr steht ein mobiler Infostand auf dem Wochenmarkt in Garath und jeden ersten Donnerstag im Monat von 11 bis 13 Uhr vor dem Aldi-Discounter in Hellerhof.

Wichtige Auskünfte über die soziale Lage im Stadtteil gibt zunächst ein Blick auf die Arbeitslosenzahlen in Garath. 2015 gab es hier 1322 gemeldete Arbeitslose, 2020 waren es 1362. Dieser geringe Anstieg von 40 Personen bedeutet aufgrund der ebenfalls gestiegenen Einwohnerzahl allerdings, dass die Arbeitslosenquote gesunken ist: von 18,8 Prozent im Jahr 2015 auf 18,2 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu ganz Düsseldorf liegt die Quote aber deutlich über dem Durchschnitt, 9,8 (2020); allerdings ist auch der Rückgang stärker.

Bemerkenswert ist dabei der Blick auf Frauen und junge Menschen: Der Anteil der arbeitslosen Frauen sank im untersuchten Zeitraum in Garath sehr stark um 3,1 Prozentpunkte, während er im Stadtdurchschnitt nahezu stagnierte. Die Arbeitslosenquote unter 25 Jahren stieg hingegen um vier Prozent, während der Anstieg in ganz Düsseldorf lediglich mit 1,6 Prozent verzeichnet ist. Wie auch im Rest der Stadt ist in den vergangenen fünf Jahren in Garath zudem auch die Quote von Hartz-IV-Beziehern kontinuierlich gesunken, gleichzeitig leben aber mehr Kinder in Bedarfsgemeinschaften. Auch die Grundsicherung im Alter liegt in Garath über dem Stadtdurchschnitt – hier sind rund 15 Prozent betroffen, in Düsseldorf sind es im Schnitt etwas mehr als sieben Prozent.

Um Garath mit anderen Stadtteilen vergleichen zu können, lohnt ein Blick auf den Anteil der Menschen in Bedarfsgemeinschaften vor dem Rentenalter. Dieser liegt im Stadtdurchschnitt bei 10,9 Prozent, ist jedoch sehr unterschiedlich verteilt. So hat Oberkassel einen Anteil von nur 1,5 Prozent. Garath hingegen liegt bei 28,5 Prozent und hat damit den höchsten Anteil an Sozialleistungsempfängern, auch andere als schwierig geltende Viertel wie Oberbilk (17,8 Prozent) und Hassels (25,2 Prozent) schneiden besser ab.

Aus der Datenlage zieht die Stadt ein gemischtes Fazit. Zwar zeigen sich in Garath, wie auch im Rest von Düsseldorf, positive Entwicklungen. Allerdings sei bereits an den aktuellsten Zahlen abzusehen, dass der Aufwärtstrend nachlasse: So sei die Beschäftigungsquote in Garath zum ersten Mal seit Jahren rückläufig. Auch die Arbeitslosenzahlen steigen seit 2019, die Quote der Transferleistungsempfänger seit 2020 wieder leicht an. Dabei muss erneut beachtet werden, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht ersichtlich sind, sich jedoch auf die Statistik der kommenden Jahre auswirken dürften.