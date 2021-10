Historisches Rathaus Düsseldorf : Ratskeller sucht schon wieder einen neuen Pächter

Düsseldorf-Altstadt Im historischen Rathaus wird der Ratskeller nach nur zwei Jahren erneut frei. Jetzt sind die Räume wieder für neue Pächter ausgeschrieben - doch die Vorgaben der Stadt könnten abschrecken.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Kurz nach Beginn der Amtszeit von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) im Jahr 2014 war die Idee aufgekommen, den historischen Keller mit gewölbter Decke stärker öffentlich zu nutzen. Er befindet sich unter dem ältesten Rathaus-Teil an der Nordseite des Marktplatzes. Zwar wurde in der Folge immer wieder über mögliche Interessenten spekuliert – sogar Heino gehörte dazu –, allerdings passierte lange nichts. Unter anderem, weil sich herausstellte, dass zunächst Brandschutz und Lüftung ertüchtigt werden mussten.

Der Pächter muss allerdings einiges an laufenden Kosten einspielen. Die Pacht soll künftig 5730 Euro pro Monat betragen, dazu kommen die Betriebskosten sowie eine Umsatzpacht in Höhe von 7,5 Prozent. Wer auf feste Einnahmen durch regelmäßige Veranstaltungen von Stadtrat oder Verwaltung hofft, wird enttäuscht: Die Stadt behält sich bis zu 25 eigene Veranstaltungen im Jahr im Ratskeller vor. Und sie will dafür auch weiterhin keine Miete entrichten.