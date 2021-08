Verkehr in Düsseldorf : Mannesmannufer hat nun eine feste Schranke gegen Autoposer

Foto: Wolfgang Harste 8 Bilder Hier schließt sich die Anti-Poser-Schranke in Düsseldorf das erste Mal

Düsseldorf Um die Autoposer-Szene aus der Stadtmitte herauszuhalten, werden an Wochenenden zahlreiche Straßen in Düsseldorf abgesperrt. Am Mannesmannufer wurde nun eine Schranke installiert - in Betrieb geht sie aber erst einmal nicht.

Eine fest installierte Schranke soll künftig Autoposer und Parkplatzsuchende vom Mannesmannufer fernhalten. Am Mittwoch wurde die Schranke in Höhe der Hausnummer 2 installiert, um „den Verkehr auf ein notwendiges Maß zu beschränken und Anliegerinnen und Anlieger zu schützen“, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In Betrieb gehen soll die Sperre jedoch erst, wenn die Anlieger über den Umgang mit der Schranke informiert wurden.

Bis dahin werde die Zufahrt zum Mannesmannufer – von der Haroldstraße und Neusser Straße aus – am Horionplatz weiterhin mit einer kontrollierten Sperre versehen. Freitags ab 18 Uhr sowie samstags und sonntags ab jeweils 11 Uhr gibt es dann kein Durchkommen mehr. Ausnahmen gelten nur für Anwohner und deren Besucher, Rettungs- und Pflegedienste, Busverkehr und Taxen. Sie sollen die Schranke mit einer Chipkarte öffnen können.

Getroffen hat die Entscheidung Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der damit einem Wunsch der Politik aus dem vorigen Jahr folgt. Das Amt für Verkehrsmanagement hatte verschiedene Varianten geprüft, wie der Verkehr am Mannesmannufer reduziert werden kann. Zuletzt waren Bodenschwellen aufgebracht worden, hatten aber noch nicht den gewünschten Effekt gebracht.

(veke/csr)