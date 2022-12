Wochenende in Düsseldorf Polizei nimmt mehrere Taschendiebe in der Altstadt fest

Die Polizei warnt erneut vor Taschendiebstählen, insbesondere im dichten Gedränge in der Innenstadt in der Vorweihnachtszeit. Häufig wollen Diebe ablenken, um zu bestehlen. Wer also von Unbekannten angesprochen oder angerempelt wird, sollte misstrauisch sein, rät die Polizei. Wertsachen sollte man nicht in einer Handtasche tragen, sondern in verschlossenen Jackentaschen. Wer eine Hand- oder Umhängetasche oder einen Rucksack dabei hat, sollte diese stets verschlossen unter dem Arm tragen und mit dem Verschluss zum Körper.