Ausgezeichnetes Engagement Die AGD ehrt jährlich junge Ehrenamtler

Die Aktionsgemeinschaft der Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine (AGD) will jährlich einen Jugend-Ehrenamtspreis vergeben. Dafür wurde bei der Mitgliederversammlung des Vereins in der Aula des Comenius-Gymnasiums die Gründung einer Stiftung beschlossen. Der Name der Stiftung lautet „Jugend.Team.Geist“. Erstes Kuratoriumsmitglied ist Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der bei der Versammlung über die wichtige Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit in Düsseldorf sprach. Die Stadt sei dankbar, wie herzlich und mit Begeisterung sich die Vereine für die Menschen einsetzten, die mit der Hoffnung auf eine Zukunft ohne Krieg nach Düsseldorf kämen, so Hintzsche. Bei der anschließenden Vorstandswahl wurde als Präsident der AGD Bernhard von Kries einstimmig für eine weitere Amtszeit von drei Jahren wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig wurden Christina Begale und Felix Droste als Vizepräsidenten im Amt bestätigt.