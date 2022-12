Ehrenamtliche in Düsseldorf gesucht Suppenküche in Oberbilk kann Nachfrage kaum bedienen

Info

Termine Die Adventsessen finden immer mittwochs statt, der erste Termin ist der 7. Dezember. Gekocht wird am Dienstagabend vorher im Zentrum plus, Kölner Straße 265. Die Ausgabe „to go“ ist am Welcomepoint möglich, Kölner Straße 267.

Kontakt Wer sich engagieren will, kann sich direkt an das Team der Suppenküche wenden, bevorzugt per E-Mail an suppenkueche@caritas-duesseldorf.de oder telefonisch unter 0160 6218206.

Ausgabe Auch für die Lebensmittelausgabe in Rath werden ehrenamtliche Helfer gesucht, weitere Infos bei susanne.schulte@caritas-duesseldorf.de.