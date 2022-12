Makler in Düsseldorf Comfort-Gruppe im Niedergang

Die Comfort-Gruppe hatte lange einen guten Stand. Die Holding in Düsseldorf und auch Einzelgesellschaften in Städten haben jetzt jedoch Insolvenz angemeldet. Eine Zukunft wird nach Angaben eines Unternehmenssprechers am ehesten den Comfort-Standorten in Hamburg und Berlin zugetraut, vor dem endgültigen Aus stünden jedoch die Gesellschaften in Düsseldorf und München sowie ein Unternehmen für Research und Consulting.