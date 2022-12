Flughafen Düsseldorf Selbst im Winter müssen die Passagiere Schlange stehen

Anfang Dezember sei eigentlich keine große Reisezeit. Wenn es in Richtung Weihnachten geht, dann seien wieder mehr Menschen unterwegs, zum Beispiel um die Familie zu besuchen. Doch aktuell seien eigentlich nur wenige Menschen mit dem Flugzeug unterwegs. Das sagt der Verdi-Sekretär und Flughafenkenner Özay Tarim. Und trotzdem sei es am Wochenende am Düsseldorfer Flughafen wieder zu langen Wartezeiten gekommen. „Wenn trotz Winterflugplan die Menschen so lange warten müssen, weil nur einzelne Kontrollstellen überhaupt besetzt sind, dann fragt man sich wirklich, was die Betreiber seit dem Sommer überhaupt verstanden haben“, so Tarim.