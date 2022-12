Freikarten-Affäre in Düsseldorf Compliance und der innere Kompass

Die politisch-moralische Kategorie ist damit noch gar nicht berührt. Warum kandidiert ein Mensch für den Stadtrat? Um etwas für die Stadt zu tun, in der er lebt. Das bedeutet Arbeit, Einsatz und Zeitopfer, es gibt dafür als materiellen Ausgleich Pauschalen und Sitzungsgelder, die nicht die Welt bedeuten. In Düsseldorf sind es rund 1000 Euro im Monat. Daneben gibt es einige wenige Spitzenverdiener, die durch Posten in Aufsichtsgremien mittlere fünfstellige Summen im Jahr einstreichen. An diese „Fleischtöpfe“ kommen in aller Regel nur die Granden in den Fraktionen.