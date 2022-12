Himmelgeist Aufregung um gefällte Ahornbäume

Groß war die Aufregung, als in diesem Jahr in einem kleinen Wäldchen in der Nähe von Schloss Meierhof in Himmelgeist mehrere Bäume gefällt wurden. Die Aktion hatte aber nichts mit der Vorbereitung für den Deichbau zu tun. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, mussten sechs größere Ahornbäume, die von der Rußrindenkrankheit befallen waren, gefällt werden. Die Maßnahme diente der Verkehrssicherung.