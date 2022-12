Kommen und gehen Restaurant, Café und Weinbar neu am Belsenplatz

Vor mehr als 25 Jahren hat Mansur Gülsuyu während seines Studiums nebenbei im Schiff Ahoi gekellnert. Mit den Betreibern des – seit einigen Monaten geschlossenen – Restaurants hat er seitdem den Kontakt aufrechterhalten, im Laufe der Zeit wurden sie zu Freunden. Auch den Hauseigentümer kennt er schon lange. Und weil der 51-Jährige der Gastronomie treu geblieben ist, unter anderem in Essen und Köln Restaurants betrieb, musste er nicht lange überlegen, als er gefragt wurde, ob er die Räumlichkeiten übernehmen wolle. Gemeinsam mit Restaurantleiter Aydin Kasirga, ebenfalls Gastronom aus Leidenschaft und zudem Weinexperte, und einem rund 20-köpfigen Team möchte er aus dem Colombella – der Name kommt übrigens aus dem Italienischen und bedeutet Täubchen – einen „Place to be“ für die Düsseldorfer machen. „Erst einmal befinden wir uns allerdings in der Soft-Opening-Phase und öffnen zunächst an fünf Tagen in der Woche ab 17 Uhr“, erzählt Gülsuyu.