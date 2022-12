Forschung in Düsseldorf Junge Forscher entwickeln Bio-Tinte

Info

iGEM Der Wettbewerb wurde 2003 in den USA am Massachusetts Institute of Technology gegründet. Jedes Jahr wird Studenten-Teams aus der ganzen Welt so ermöglicht, ein eigenes Projekt auf dem Gebiet der synthetischen Biologie umzusetzen und beim Finale in Paris einer Fachjury und Vertretern der Industrie zu präsentieren.

Ziel Der Wettbewerb setzt auf das Prinzip des gemeinsamen Forschens, alle Ergebnisse werden archiviert und den Teams der folgenden Jahre zur Verfügung gestellt. Die Nachwuchs-Wissenschaftler haben neun Monate Zeit von der Idee, der Laborarbeit bis zur Präsentation.