Gastronomie in Düsseldorf Flurklinik in Flingern – was vom Tier stammt, kostet bald extra

Düsseldorf · Lange war unklar, wer das beliebte Lokal „Flurklinik“ in Düsseldorf-Flingern übernimmt. Jetzt ist eine Nachfolgerin gefunden worden und auch das Konzept steht fest. Eine Neuerung: Alles, was vom Tier stammt, wird extra kosten. So verändert sich das Konzept.

05.12.2022, 08:24 Uhr

Die Übergabe ist gemacht, die Zukunft der alten Flurklinik in Flingern geklärt: Janine Ihtiyar (links) und Katharina Krüll, die auf Weltreise geht. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Christopher Trinks