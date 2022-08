Bezirkssportanlage der SG Benrath-Hassels am Wald : Das Warten hat sich gelohnt

Düsseldorf Seit 2016 hat die SG Benrath-Hassels drauf gewartet, dass die Bezirkssportanlage fertig saniert wird. Rund zwei Millionen Euro hat das gekostet. Im Verein herrscht Aufbruchstimmung, sagt Geschäftsführer Kai-Oliver Schumacher.

Draußen am Zaun stehen noch ein paar Maschinen; auf dem Gelände selbst ist die Baustellenzeit jedoch so gut wie vorbei. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden – und dann ist die Anlage der SG Benrath Hassels fertig. Endlich. Sie kann sich sehen lassen. Und die Odyssee mit all ihren Höhen und Tiefen hat ein Ende. Versprechungen über den Termin des Baustarts und die Fortsetzung der Arbeiten haben das Vorhaben immer wieder in die Länge gezogen; und auch Corona kam dazwischen. Doch jetzt ist der Platz der Bezirkssportanlage am Wald endlich fertig. Wobei: Das Wort „Platz“ umschreibt es nur in groben Zügen. Es ist eine moderne Anlage, die nicht nur Fußballern etwas zu bieten hat.