Umstrittene Umgestaltung : Düsseldorfer Rat stimmt im September über Heine-Platz ab

Düsseldorf An der geplanten Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes in der Düsseldorfer Altstadt gibt es weiter viel Kritik – dennoch soll im September im Rat über ein überarbeitetes Konzept abstimmen. Im zuständigen Ausschuss wurde jetzt erneut deutlich, wie umstritten die Pläne sind.

(kess) Die umstrittene Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes rückt näher: Am Mittwoch verwiesen die Mitglieder des Ordnungs- und Verkehrsausschusses in einer gemeinsamen Sitzung mit der Bezirksvertretung 1 ein überarbeitetes Konzept der Verwaltung zur Debatte an weitere Gremien und an den Stadtrat, der am 8. September darüber abstimmen soll. Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadt will ihre Planungen noch im September beenden und die Umgestaltung des Platzes dann an den Handelskonzern Signa abgeben, der den Großteil der Finanzierung stellt.