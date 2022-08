Bezirkspolitik in Düsseldorf : BV wird erstmals live übertragen

Düsseldorf Die Stadt startet damit ein Pilotprojekt. Wird das Angebot gut angenommen, könnte es auch auf andere Bezirksvertretungen ausgeweitet werden.

Am Dienstag, 23. August, wird erstmals die Sitzung einer Bezirksvertretung (BV) in Düsseldorf per Livestream übertragen. Für das Pilotprojekt wurde die BV5 ausgewählt, die im beengten Kaiserswerther Rathaus tagt. „Das Streaming von Sitzungen der Bezirksvertretungen im Allgemeinen und der Bezirksvertretung 5 im Besonderen geht auf einen Wunsch der Politik zurück, ist aber auch Bestandteil verschiedener Digitalisierungsmaßnahmen der Verwaltung“, teilt ein Stadtsprecher mit. Die Übertragung erfolge unabhängig von Corona. Der entsprechende Link steht auf der Homepage der Stadt unter www.duesseldorf.de/bv/05 .html.

Die öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum) beginnt um 17 Uhr im Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23. Die Sitzungsunterlagen können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden. Die Tagesordnung umfasst diesmal rund 70 Tagesordnungspunkte. Dazu zählen zum Beispiel ein Bauantrag für den Umbau des ehemaligen Theodor-Fliedner-Internates in Kaiserswerth und ein Bauantrag für die Umnutzung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Hofes in ein Wohnquartier an der Kalkumer Unterdorfstraße. Mit Hilfe von zahlreichen Anfragen wollen die Politiker Infos erhalten beispielsweise zum möglichen Umfang des Bauvorhabens Nördliche Kalkumer Schlossallee und zu der Anzahl von Strafanzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses am Angermunder Baggersee.