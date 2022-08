Gemeinsam für den Sport in Neukirchen-Vluyn : FC Neukirchen-Vluyn 09/21 weiht neue Fußballanlage ein

Freundschaftsspiel mit Bürgermeister Ralf Köpke. Er hielt nicht nur eine Ansprache, sondern spielte auch mit gegen die Traditions-Elf des MSV Duisburg. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Die zentrale Fußballanlage wurde am Samstag offiziell ihrer Bestimmung übergeben und mit einem gelungenen Festakt, Aktionen und Freundschaftsspielen eingeweiht. Warum Integration in der Erfolgsgeschichte eine Rolle spielt.

Diese Bilder, Emotionen und Erlebnisse werden lange in Erinnerung bleiben. Am Samstag übernahm der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 offiziell als Pächter seine neue Fußballheimat. Die zentrale Fußballanlage an der Tersteegenstraße geht endgültig in den Spielbetrieb über. Ein Schmuckkästchen für die knapp 30 Teams, angefangen von den Bambinis bis zu den Seniorenteams, die ab sofort optimale Trainingsbedingungen erleben und König Fußball frönen werden.

Schon der starke wie stolze Einzug der Mannschaften sorgte für Gänsehautmomente. Sie sind das Aushängeschild und ein sympathischer Beleg für den FC-Vereinsslogan „Tradition mit Zukunft“. Doch bevor es zu den verschiedensten Aktivitäten und Aktionen auf dem Spielfeld, dem Aufeinandertreffen der Mannschaften kommen sollte, galt den offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten die Aufmerksamkeit. Bürgermeister Ralf Köpke erinnerte an die zurückliegende Zeit des lokalen Fußballs, seine Entwicklung in den beiden Vereinen, des SV Neukirchen im Klingerhuf und vom TuS Preußen auf dem Jahnplatz an der Sittermannstraße. Weitsicht, Engagement, politische Entscheidungen ab 2016 und geglückte Fusion beider Vereine zum FC Neukichen-Vluyn im Februar 2018 sind dabei Meilensteine im Gesamtpaket.

Info 28 Teams gehören dem FC Neukirchen-Vluyn an Die Anlage Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 ist mit 28 Teams und über 760 Mitgliedern gut aufgestellt. Die Fußballanlage kostete 6,2 Mio. Euro; 2,9 Mio. Euro das barrierefreie Funktionsgebäude mit extensivem Gründach und Photovoltaikanlage, sieben Umkleiden, zwei Schiedsrichterkabinen, einem Mehrzweckraum und weiteren Räumen. 3,3 Mio. Euro kosteten die Freianlagen. Die Fußballanlage verfügt über zwei Kunststoffrasen-Großspielfelder und zwei weitere Spielfelder, einen Spielbereich für Kinder. Die Terrasse liegt am Vereinsheim und bietet weitere Aufenthaltsbereiche. Das Funktionsgebäude plante Berkhöfel Objektplanung, die Außenanlage Geo3. 90 Prozent wurden gefördert, 75 Prozent vom Bund, 15 Prozent über das Land. Die Fußballanlage ist das vierte Elemente der zentralen (Schul-)Sportanlage, die ab 2012 in Etappen errichtet wurde.

„Die politische Entscheidungen haben dann den Weg freigemacht“, so Köpke zur Mammutaufgabe, den örtlichen Fußball neu zu verorten. Vor allem die Finanzierung über Fördertöpfe sei Kern der Erfolgsgeschichte. 90 Prozent von 6,2 Mio. Euro Baukosten wurden über den „Sozialpakt Soziale Integration im Quartier“ gefördert. Ein Fördertopf von Bund und Land, den Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt ins Spiel brachte. Köpkes Dank galt den Väter dieser Anlage, die früh die Vision einer zentralen Sportanlage auf der Stadtmitte vertraten und dafür warben. Zu den Machern im Hintergrund gehörten schon vor der Jahrtausendwende unter anderem Norbert Gebuhr, Franz Frings und Harald Lenßen. „Mit der Übergabe der Fußballanlage sind wir endlich komplett“, freute sich Köpke.

Eng mit der Entscheidung, dem Schulzentrum wie den Sportlern eine Heimat zu geben, ist die Entwicklung der neuen Stadtmitte Niederberg verbunden. Dass zwei Vereine ihre Spielorte aufgeben und fusionieren, wurde damals noch als „völliger Blödsinn abgetan, ist aber heute Realität und zugleich Voraussetzung“, so Richard Stanczyk, Vorstand Stadtsportverband. „Fußball gehört uns allen, integriert, schafft gemeinsame Kultur und Sprache. Fußball ist zugleich die große Chance einer gemeinsame Plattform in der faszinierenden Fußballwelt“, so Stanzyck.