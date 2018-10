Düsseldorf plant jetzt doch Open-Air-Fläche

Düsseldorf Nach der emotional hochtourig geführten Debatte um das Konzertgelände an der Messe wird jetzt ein Bauleitverfahren für das Areal gestartet. Eine Betrachtung.

Die in der Jahresmitte geführte Debatte um eine Open-Air-Fläche auf den Messeparkplätzen war unselig. Am Ende gab es dabei fast nur Verlierer und der Name Ed Sheeran entwickelte sich zu einem roten Tuch. Der Streit war vor allem deswegen ein unfruchtbarer Prozess, weil die „Gegner“ Grüne und CDU intern gespalten und eigentlich zuvor eher Zustimmung als Ablehnung signalisiert hatten. Aber der Zeitdruck und die Bindung an Ziel- oder Bevölkerungsgruppen (Grüne an Baumschützer, CDU an Anwohner im Norden) führten in Kombination mit der Chance, Oberbürgermeister Geisel eins auszuwischen, in die Sackgasse.