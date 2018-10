Stadt sucht Platz für Straßenbäume in Düsseldorf

Dieser Ahorn wurde 2017 an der Corneliusstraße gepflanzt. An solch belasteten Straßen sollen Hunderte zusätzliche Bäume entstehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Mehr als 800 Straßenbäume sollen in stark belasteten Vierteln gepflanzt werden. Die Standortsuche wird schwierig.

Die Innenstadt soll in den nächsten fünf Jahren spürbar grüner werden. Der Stadtrat hat jetzt mit breiter Mehrheit beschlossen, fünf Millionen Euro für zusätzliche Straßenbäume zu investieren. Sie sollen in besonders belasteten Vierteln gepflanzt werden. Es deutet sich bereits an, dass die Idee in der Praxis eine große Herausforderung wird. Denn in der eng bebauten City sind Standorte schwer zu finden und politische Debatten abzusehen. Die ersten 25 Bäume sollen im Winter gepflanzt werden.