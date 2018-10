Kommentar zum Straßenbäume-Programm in Düsseldorf

Dieser Ahorn wurde vor einem Jahr an der Corneliusstraße gepflanzt. An solch belasteten Straßen sollen bald Hunderte zusätzliche Bäume entstehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Unsere Autorin ist froh, dass es endlich grüner wird in der Stadt. Jetzt muss das Vorhaben aber auch tatsächlich vollständig umgesetzt werden, mahnt sie.

Besser spät als nie: Lange wurde an dem Thema schon gearbeitet, nur das Geld fehlte, jetzt wird das Straßenbäume-Programm umgesetzt. Das ist zu begrüßen. Nun muss das Vorhaben aber auch bis zur vollständigen Realisierung durchgezogen werden, muss es wirklich spürbar grüner in der Stadt werden. Schließlich kommt man damit auch den Kritikern des Open-Air-Geländes entgegen, wenn denn dann am Messeparkplatz die berühmtesten Bäume der Stadt gefällt werden sollten. Es wird sicher kein einfacher Weg zu mehr Stadtgrün – die Herausforderungen bei der Standortsuche sind groß. Diese dürfen später aber nicht als Erklärung herangeführt werden, wenn es dann doch nicht so viele neue Straßenbäume geworden sind wie geplant. Klimaanpassung ist schließlich nach diesem Jahrhundert-Sommer (und -Herbst) wichtiger denn je.