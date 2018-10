Der Benrather Marcus Haag hat ein Kinderbuch geschrieben.

Benrath : Benrather schreibt Kinderbuch: Ein kleiner Stein auf großer Reise

Neues Familienglück: Die Geburt von Sohn Maximilian war für Marcus Haag die Inspiration, die Geschichte von Hima zu erzählen. Gemeinsam mit Frau Ivonne wohnt die junge Familie in Benrath.

Benrath Marcus Haag ist Geschäftsmann. Die Geburt seines Sohnes und ein Geschenk eines Freundes inspirierten ihn, Kinderbuchautor zu werden. Sein Erstling ist eine berührende Geschichte von einem kleinen Stein aus dem Himalaya.

In Düsseldorf ist der Himalaya fern und dennoch wurde Unternehmer Marcus Haag genau dort fündig. „Ich entdeckte den kleinen Traumstein Hima“, sagt er. Entstanden ist so ein Kinderbuch mit dem Titel „Himas Reise“, sein erstes, vielleicht nicht sein letztes. Die Inspiration zu der Geschichte über einen kleinen Stein, der die Welt verändert, kam vor zwanzig Jahren. „Damals schenkte ein Freund von mir einem Menschen, den er sehr liebte, seinen schönsten Traum in Form von einer kleinen Glasmurmel“, sagt Marcus Haag. Diese Idee ließ ihn fortan nicht los. Das tiefsinnige Geschenk in Form einen einfachen Murmel hatte ihn beeindruckt.Viele Jahre später wird es die Basis einer verträumten Geschichte.

Hima ist steinalt und lebt in einer Höhle. Dort nimmt seine Reise ihren Anfang. Sie führt den Stein vorbei am Gebirgsbach, zum Wind, der Sonne und den Bäumen. Er trifft auf die Sterne und andere funkelnde Traumsteine. Überall lernt er etwas über seine eigenen, besonderen Fähigkeiten.

Als Marcus Haag erfährt, das er Vater wird, ist dies für ihn der Anlass, eine Geschichte zu schreiben. Dass ihn diese Niederschrift bald auch nach Nepal führen wird, ist da noch unklar. 2016 reist er noch während der Schwangerschaft seiner Frau zum ersten Mal nach Kathmandu. Dort trifft er auf Menschen, die ihm die Traumsteine aus dem Himalaya zeigen.

Es sind die spontanen Kontakte und die Menschen, die er trifft, die an seine Geschichte aus Deutschland anknüpfen. „70 Prozent der Geschichte entstand an einem Tag“, sagt er. Die richtige Form und eine endgültige Fassung brachte die Reise in den Himalaya mit sich. Eigentlich ist Marcus Haag kein klassischer Kinderbuchautor, sondern Geschäftsführer bei Cellavent Healthcare. „Das Buch ist für mich eine Herzensangelegenheit“ sagt der Düsseldorfer. Illustriert hat das Buch Nilam Bhurtel aus Nepal. Die Zeichnungen sind schwarz-weiß gehalten. Farblich besticht nur Hima, der kleine blaue Stein, dessen Geschichte erzählt wird.

Marcus Haag kann sich vorstellen, das Kinder sein Buch ausmalen. Ihn selbst faszinierte die Illustration in schwarz-weiß, weil er selbst früher ein so gestaltetes Lieblingsbuch hatte. „Der Stein soll einfach im Mittelpunkt stehen“, verrät der Autor. Das Besondere an den Traumsteinen des Himalayas sei, einen Wunsch oder einen Traum für eine geliebte Person ein Leben lang und darüber hinaus bewahren.