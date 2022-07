Beschwerde in Neuss : Ärger über vertrocknete Bäume an der Hebbelstraße

Neuss Selbst Laien fällt beim Gang über die Hebbelstraße auf, dass etwas nicht stimmt: Während manche Bäume am Straßenrand grün und gesund wirken, gibt es einige Exemplare, bei denen das Gegenteil der Fall ist.

Die Stadt bestätigt, dass sich die circa 20 Jahre alten Bäume aufgrund der Hitzesommer der vergangenen Jahre in einem schlechten Zustand befinden. Die drei abgestorbenen Bäume müssten entfernt werden. Ein Wässern von Bäumen sei allerdings in diesem Alter wenig hilfreich und hoch aufwendig. „Aufgrund von Nachfragen aus der Bürgerschaft haben wir vor kurzem nochmals klargestellt, dass man bei Hitzetagen beziehungsweise längeren Trockenphasen gerade den jungen Bäumen mit einer regelmäßigen Bewässerung eine gute Starthilfe geben kann. Dies trifft auf solch ältere Bäume leider nicht mehr zu“, so die Stadt. Wassersäcke sind in der Hebbelstraße aktuell nicht im Einsatz. Ein Mitarbeiter des Grünflächenamtes sei vor Ort gewesen, um einen Hinweis zu städtischen Wassersäcken und deren Betreuung durch beauftragte Nachunternehmer zu geben. Deren Pflicht zum Wässern werde überwacht und regelmäßig geprüft.