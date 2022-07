Debatte um Anwohnerschutz in Düsseldorf : Eine Verlegung zur Messe wäre das Ende der Rheinkirmes

Debatte um Anwohnerschutz in Düsseldorf

Die Rheinkirmes in der vergangenen Woche. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Meinung Düsseldorf Die Rheinkirmes ist für die Anwohner nervig. Aber ohne seinen traumhaften Standort würde das Volksfest nicht überleben. In einer Großstadt muss auch mal Platz für Lärm sein.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Eine Verlegung der Kirmes an die Messe, Kostenpflichtiger Inhalt wie sie jetzt ein Anwohner fordert, ist aber keine Option. Denn sie würde das Ende für das traditionsreiche Fest bedeuten. Das ist spätestens nach dem Versuch vor zwei Jahren klar, als Schausteller auf dem Messegelände eine Ersatzkirmes unter Coronabedingungen auf die Beine stellten – und scheiterten.

Das hatte natürlich auch mit der Verunsicherung der Besucher wegen der Pandemie zu tun. Aber es fehlte an der Messe auch ein Großteil des Charmes, der das Volksfest so besonders macht. Die Rheinkirmes lebt nicht nur von den Fahrgeschäften, sondern auch vom unvergleichlichen Rheinpanorama, von der zentralen Lage im Herzen der Stadt und von den weithin sichtbaren Attraktionen. Ein neuer Standort versteckt auf dem weitläufigen Messegelände könnte das nicht ersetzen – auch wenn er in Oberkassel die ersehnte Ruhe bringen würde.