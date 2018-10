Rheinbahn Störung Fahrer machen keine Ansagen

Düsseldorf Wenn die Straßenbahnen nicht mehr weiterfahren, bleiben die Fahrgäste oft ohne jede Information, wann es weiter geht.

Es ist eine Situation, die viele Bus- und Bahnfahrer kennen: Plötzlich bleibt das Fahrzeug irgendwo auf der Strecke zwischen zwei Haltestellen stehen. Aus dem Fenster heraus lässt sich nicht erahnen, was der Grund für den unvermittelten Halt ist. Mit jeder weiteren Minute machen sich Unruhe und Ärger breit. Da niemand weiß, was los ist, warten die Fahrgäste sehnsüchtig auf eine Mitteilung vom Fahrer. Doch der hüllt sich in Schweigen.

Auch bei der Deutschen Bahn sind die Fahrer dazu angehalten, mit den Fahrgästen in Störungsfällen zu kommunizieren, jedoch weist man dort darauf hin, dass das nicht immer möglich sei. „Die Kundeninformation ist wichtig, aber betriebliche Belange haben Vorrang“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. So könne es sein, dass der Fahrer durch die Kommunikation mit der Leitstelle gar nicht dazu komme, mit den Fahrgästen zu sprechen. So zum Beispiel in Fällen, wo der Fahrer auf Befehl fahren muss. In diesem Fall muss er Befehle der Leitstelle erst notieren und danach noch einmal der Leitstelle gegenbestätigen, wodurch keine Zeit für eine Fahrgastinformation bleibt. Ist ein Zugbegleiter an Bord, könne dieser jedoch diese Aufgabe übernehmen, sofern er dazu Hinweise vom Fahrer bekommt. Das ist zwar eine nachvollziehbare Erklärung, wird die Fahrgäste jedoch im Fall einer Störung vermutlich wenig trösten, wenn sie mit Blick auf ihren Anschlusszug genervt auf ihre Uhr schauen.