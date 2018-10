Ex-BLB-Chef Ferdinand Tiggemann will Geld vom Land NRW

Düsseldorf Der wegen Korruption verurteilte Ex-BLB-Chef möchte die Kosten für seinen Anwalt bezahlt bekommen.

Das Opfer muss dem Täter nicht auch noch die Anwaltskosten zahlen: So lässt sich übersetzen, wie das Landgericht am Dienstag auf eine Zivilklage des früheren BLB-Chefs Ferdinand Tiggemann gegen das Land NRW reagierte.

Tiggemann hatte laut Hafturteil über Jahre hinweg als BLB-Chef sein Insiderwissen über landeseigene Bauprojekte in Nordrhein-Westfalen zur eigenen Bereicherung genutzt. Über einen Strohmann habe er Grundstücke, die das Land erwerben wollte, für hohe Summen ankaufen lassen – so dass der BLB danach weit mehr zahlen musste, um die Bauprojekte nicht zu gefährden. An der Differenz soll Tiggemann maßgeblich mitkassiert haben. Dafür verurteilt, will er nun aber ausgerechnet vom geprellten Land Nordrhein-Westfalen, das formal sein Arbeitgeber war, seine Anwaltskosten aus dem Ermittlungsverfahren zurück.