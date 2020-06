Arbeitsunfall in Düsseldorf : Mann wird unter Zementpresse eingeklemmt

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Foto: RPO/Max Krone

Düsseldorf In einem Forschungsinstitut des Zementverbandes in Düsseldorf ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Nach Abgaben eines Feuerwehr-Sprechers wurde der Mann am Nachmittag unter einer 800 Kilogramm schweren Zementpresse eingeklemmt. Als die Rettungskräfte in dem Institut an der Tannenstraße eintrafen, hatten Kollegen den Schwerverletzten bereits befreit.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Duisburger Fachklinik. Er schwebt nach Angaben der Feuerwehr nicht in Lebensgefahr.

Das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Noch ist ungeklärt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

(hsr)