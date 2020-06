Amtsgericht Düsseldorf : „Ich erkaufe mir meine Freiheit“

Flingern Im Streit um eine Mietwohnung in Flingern vermittelte die Düsseldorfer Amtsrichterin einen Vergleich. Eine Landgerichtspräsidentin und ihr Mann erhalten jetzt 8500 Euro Umzugsbeihilfe. Dafür soll Frieden herrschen.

(wuk) Per Vergleich vor dem Amtsgericht haben eine hohe NRW-Justizvertreterin nebst Gatte sowie die Vermieter ihrer Privatwohnung in Flingern am Montag ihre Trennung vereinbart. Über die Räumungsklage der Hauseigentümer gegen die Landgerichtspräsidentin einer Ruhrmetropole und ihren Ehemann muss daher kein Urteil mehr gefällt werden. Mieterin und Mann ziehen spätestens Ende März 2021 aus, erhalten pauschal 8500 Euro als „Umzugsbeihilfe“. „Damit erkaufe ich mir meine Freiheit“, merkte ihr Vermieter seufzend an.