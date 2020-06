Absage für Sportevent : Die Eurogames in Düsseldorf werden nicht nachgeholt

Die Eurogames in Düsseldorf werden nicht nachgeholt

Düsseldorf Für die ursprünglich im August geplanten Eurogames in Düsseldorf wird es keinen Nachholtermin geben, wie die Organisatoren nun mitgeteilt haben. Grund dafür seien unter anderem Differenzen mit den Veranstaltern der Eurogames 2021 in Kopenhagen.

Für die Eurogames 2020 in Düsseldorf wird es keinen Nachholtermin geben, das gaben die Organisatoren auf ihrer Webseite bekannt. Die Entscheidung schmerze, da dadurch viele Leute enttäuscht werden müssten, doch eine Verschiebung sei nicht möglich gewesen.

Ursprünglich sollten das schwul-lesbische sportliche Großereignis, das es seit Anfang der 1990er jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt gastiert, vom 5. bis 9. August in Düsseldorf stattfinden. Wegen des Verbots von Großveranstaltungen in Folge der Corona-Pandemie musste dieser Termin jedoch bereits vor einigen Monaten abgesagt werden. Damals hofften die Organisatoren jedoch noch, einen Ersatztermin finden zu können.