Was man zum Impfstart in Düsseldorf wissen muss : Große Nachfrage nach Impfung gegen Affenpocken

Was man zum Impfstart in Düsseldorf wissen muss

Düsseldorf Landesweit starten die Impfungen gegen die Viruserkrankung, die weltweit auf dem Vormarsch ist. Alles Wichtige zu den impfberechtigten Personen und der Anlaufstelle in Düsseldorf.

Der Priorisierungs-Empfehlung der Ständigen Impfkommission folgend sollen diese jetzt vornehmlich an die Menschen verimpft werden, die ein erhöhtes Risiko tragen, schwer zu erkranken, oder die gesicherten Kontakt zu Erkrankten hatten, der maximal 14 Tage zurückliegt. Die Verabreichung erfolgt dann an der Tropenmedizinischen Ambulanz (nur mit Termin). Sobald mehr Impfdosen bereit stehen, sei mit einer Lockerung der Priorisierung zu rechnen, so der Sprecher. Wann es so weit sein könnte, sei allerdings noch unklar. Eine Herausforderung bei der Umsetzung der Impfaktion stelle auch das Streikgeschehen am Klinikum dar.