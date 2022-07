Düsseldorfer Heimatverein : Jonges bekommen zum 90. Geburtstag eine Tilly-Bahn

Düsseldorf Die Düsseldorfer Jonges gehen in der Stadt auf Reisen. Zu ihrem 90. Geburtstag hat die Rheinbahn dem Verein ein rollendes Kunstwerk geschenkt – gestaltet von Jacques Tilly.

Die Rheinbahn befördert jeden Tag nicht nur Tausende Menschen, neuerdings transportiert sie auch die Idee und das Wirken der Düsseldorfer Jonges , die mit mehr als 3000 Mitgliedern einen der größten Heimatvereine Deutschlands bilden. Die Wahrer von Brauchtum und Tradition, die sich aktuell in 55 Tischgemeinschaften gliedern, feiern in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag.

Aus diesem Grund gab es am Rheinbahn-Betriebshof Am Steinberg für die Jonges ein rollendes Kunstwerk als Geschenk – ein Straßenbahnzug, auf dessen Außenseiten die 90-jährige Geschichte des Vereins und dessen herausragende Initiativen in bunter Comic-Manier abgebildet sind.