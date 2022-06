Rees : Affenpocken: Kreis bestätigt ersten Fall im Kreis Kleve

Das Foto zeigt Hautsymptome von einem Affenpocken-Patienten. Foto: dpa/-

Rees Jetzt ist es auch im Kreis Kleve angekommen. In Rees ist ein erster Fall von Affenpocken festgestellt worden. Zuständig ist das Kreisgesundheitsamt in Kleve. Von hier gibt es eine Bestätigung.

Am Nachmittag schreibt die Kreisverwaltung: „Im Kreis Kleve ist ein erster Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Betroffen ist eine Person mittleren Alters aus dem nördlichen Kreisgebiet. Sie hat sich vermutlich bei einem Kontakt zu einer Person außerhalb des Kreisgebiets infiziert. Der infizierten Person geht es den Umständen entsprechend gut, sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Diese dauert mindestens 21 Tage. Anschließend erfolgt eine erneute medizinische Untersuchung. Gegebenenfalls wird die Quarantäne verlängert. Eine stationäre Betreuung im Krankenhaus ist aktuell nicht erforderlich. Das Kreisgesundheitsamt steht in einem engen Austausch mit der/dem Betroffenen.“

Rees wird in dem Schreiben nicht genannt, der Rheinischen Post liegen allerdings gesicherte Informationen vor, dass es sich um die Stadt handelt.

Zudem will die Kreisverwaltung nicht schreiben, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Deshalb formuliert sie: „Neben der/dem Infizierten ist das Kreis-Gesundheitsamt mit fünf engen Kontaktpersonen ebenfalls in Kontakt. Aufgrund einer individuellen Risikoeinschätzung ist eine Quarantäne nicht erforderlich. Weitere Personen, die mit der/dem Infizierten in Kontakt standen, werden über das Krankheitsrisiko ebenfalls informiert.“

Die Affenpocken-Infektionen in Deutschland liegen inzwischen bei über 800. Laut Robert Koch-Institut (RKI) haben sich in allen 16 Bundesländern inzwischen mehr als 838 Menschen angesteckt. Das RKI erwartet weitere Infektionen in den kommenden Tagen, betont jedoch: „Es scheint weiterhin möglich, den aktuellen Ausbruch in Deutschland zu begrenzen, wenn Infektionen rechtzeitig erkannt und Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt werden.“

Laut dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, wird die Gefährdung für die allgemeine Gesundheit durch das Affenpockenvirus „als gering eingeschätzt“. Allerdings solle das Affenpockenvirus ernst genommen werden, mahnt Gesundheitsminister Lauterbach. „Wir wissen nicht, warum die Ausbrüche so anders verlaufen als in der Vergangenheit.“ Womöglich habe sich der Erreger verändert - oder die Anfälligkeit des Menschen für das Virus habe sich verändert.