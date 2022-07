Kinderprojekt in Düsseldorf : Großer Ferienspaß im „Düsseldörfchen“

Düsseldorf Das „Düsseldörfchen“ hat im Südpark den Betrieb aufgenommen. Oberbürgermeister Stephan Keller war zu Besuch und ließ sich von seinem kleinen „Amtskollegen“ die Kinderstadt zeigen.

Die Nervosität bei Robert (12), Henry (12) und Simon (14) steigt langsam. Denn gleich werden der Bürgermeister des „Düsseldörfchens“ und seine Entourage hohen Besuch in ihrem Rathaus empfangen: Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat sich angekündigt, um bei der Kinderstadt im Südpark vorbeizuschauen. Vielleicht holt sich der „große“ Bürgermeister von seinem „kleinen“ Amtskollegen Robert den ein oder anderen Tipp für seinen nächsten Wahlkampf ab – Roberts Partei „Evolution“ hatte nämlich satte 64 Prozent aller Stimmen der teilnehmenden Kinder abgeräumt. Kein Wunder, könnten Wahlversprechen wie niedrige Steuern in der stadteigenen Währung oder dem Errichten eines Pools für die heißen Tage auch für die Erwachsenenwelt als verlockende Angebote der Politik gelten.

Betreuung Das erste „Düsseldörfchen“ wurde 1989 für rund 100 Kinder organisiert. In diesem Jahr haben sich 40 Betreuer um 255 Kinder in 14 Werkstätten gekümmert.

„Wir sind froh, dass wir dieses Jahr wieder mit der normalen Quote an Kindern an den Start gehen konnten“, sagt Sonja Hirschberg, Projektleiterin und Mit-Geschäftsführerin des Vereins. Denn in den vergangenen beiden Sommern sei es lediglich möglich gewesen, einzelne Werkstätten für eine begrenzte Anzahl Kinder aufzubauen und anzubieten. Den eigentlichen Gedanken hinter der Kinderstadt voll umzusetzen, war jedoch nicht möglich. „Die komplexen Prozesse und Zusammenhänge einer richtigen Stadt werden hier für die Kinder leicht und erfahrbar gemacht. Dazu gehört auch, sein eigenes Interesse mit dem Gesamtinteresse der Gemeinschaft zu verbinden“, sagt Hirschberg. Braust einer beispielsweise zu schnell mit seiner Seifenkiste durch die vollen Straßen, werden bei der täglichen Stadtversammlung Tempolimits beschlossen. Oder wer ein neues Haus bauen möchte, der muss sich vom Bauamt erst die Genehmigung holen, denn der Baustoff ist begrenzt. „Allerdings kann hier jeder seinen Tagesablauf individuell bestimmen. Ob man sich jetzt in einer der Ämter oder Werkstätten engagieren möchte oder einfach nur spielen und toben möchte, bleibt jedem selbst überlassen.“