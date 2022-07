Gesundheit in Dormagen : Affenpocken noch kein großes Thema in den Praxen

Dormagen Erst Corona und jetzt (auch noch) Affenpocken? Das Virus breitet sich aus in Deutschland, wenn auch beileibe nicht mit einer derartigen Dynamik.

Bemerkenswert ist, dass sich die betroffenen Personen im Vorfeld nicht in West- oder Zentralafrika aufgehalten haben, in denen das Virus endemisch ist. Betroffen sind bislang ausschließlich Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit häufig wechselnden Partnern haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, so Weber, ist das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar, wobei der Bläscheninhalt und Schorf der Hautveränderungen der Infizierten besonders ansteckend ist. Der Zeitraum von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung (Inkubationszeit) beträgt etwa fünf bis 21 Tage. Weber: „Symptome sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten. Es entwickeln sich Haut­ver­änderungen im Gesichtsbereich, an den Handflächen und Fußsohlen in Form von Flecken und Pusteln, die mit der Zeit verkrusten und abfallen. Diese sind auch an Mund, Genitalien und Augen möglich.“

Was ist zu tun, wenn Patienten derartige Veränderungen und Symptome feststellen? „Rufen Sie Ihren Hausarzt an. Informieren Sie das örtliche Gesundheitsamt.“ Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist in der vergangenen Woche die erste Lieferung mit Impfstoffen gekommen. Weber: „Jetzt wird überlegt, wie er verteilt wird. Wohl an Apotheken und Uni-Kliniken.“ Geimpft werden sollen Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten oder ein hohes Ansteckungsrisiko haben. Also Männer, die häufig wechselnden gleichgeschlechtlichen Sexualkontakt haben. Weber: „Glücklicherweise ist der Verlauf relativ milde.“