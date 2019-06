Düsseldorf-Friedrichstadt : Versuchter Raubüberfall – Anwesende halten mutmaßlichen Täter fest

Düsseldorf Ein Mann hat am Samstagnachmittag versucht, ein Ladenlokal in Düsseldorf-Friedrichstadt zu überfallen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Er wurde von den Anwesenden festgehalten, bis die Polizei eintraf.

In einem Geschäft in Düsseldorf-Friedrichstadt ist es am Samstagnachmittag zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Täter von Angestellten und einigen Zeugen überwältigt werden. Sie hielten ihn demzufolge bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Gewahrsam der Polizei.