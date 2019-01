Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen: Bewaffneter Raubüberfall auf Optiker-Geschäft

Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen

In Mönchengladbach wurde mitten in der Innenstadt ein Optik-Geschäft überfallen.

Mönchengladbach Die Täter leerten nicht nur die Geschäftskasse, sie forderten auch das Geld aus den Portemonnaies von Geschäftsinhaber und Angestellten. Anschließend flüchteten sie in einem blauen Auto.

Zwei Männer haben am Mittwoch gegen 18.10 Uhr einen Optiker an der Albertusstraße in Mönchengladbach überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Täter, von denen einer sich eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte, den Verkaufsraum, bedrohten den Geschäftsinhaber und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und zwangen den Mitarbeiter sofort, sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Danach forderten sie die Herausgabe von Geld.