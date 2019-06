Afew-Event in Düsseldorfer Ramen-Bar : Wenn Nudelsuppe auf Sneaker trifft - und es T-Shirts gibt

Düsseldorf Genau 100 Portionen gab es, die im Düsseldorfer Ramen-Restaurant Takumi an die Kunden des Sneaker-Stores Afew verteilt wurden. Die Betreiber des Geschäfts auf der Oststraße hatten ein besonderes Rezept entworfen.

Sie wussten nicht genau, was sie erwartet, und dennoch standen sie Schlange. „Einige standen bereits seit sieben Uhr hier“, meinte Afew-Mitarbeiter Armin Becirevic. Los ging es aber erst um 10. Erst da wurde die Sonderedition der Ramen-Suppe (japanische Nudelsuppe) bei Takumi auf der Immermannstraße in Düsseldorf ausgegeben. Kaori Tsutaya hatte für genau 100 Portionen des nahrhaften asiatischen Gerichts einen mit dem Sneaker-Store Afew abgestimmten eigenen Geschmack kombiniert.

So war die Fußbekleidung „Sportschuhe“ am Samstagmorgen im Takumi-Restaurant sozusagen „Pflicht“. Keiner der Wartenden und Speisenden hatte eine andere Schuhsorte an. Auch, weil es so am Bequemsten war, stehend auf die Restaurantöffnung zu warten. „Wir haben aber nur 20 Minuten angestanden“, erläutert Ibrahim Baschir. „Und es hat sich absolut gelohnt. Die Ramen-Suppe ist total lecker.“ Er gehört zur „neuen Generation“. „Es ist etwas Besonderes dabei zu sein. Die Suppe ist genauso limitiert wie die Anzahl der T-Shirts. Man ist Teil eines Events, das zieht“, gesteht Baschir. Er hatte nicht gefrühstückt, sondern war direkt nach dem Sport auf die Immermannstraße gefahren. „Das war genau richtig. Ich war hungrig und die Suppe sättigend“, so Baschir.