Einsatz in Düsseldorf : Feuerwehr musste Rheinufertunnel sperren

Einsatz in Düsseldorf

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf war am Mittwochmorgen gesperrt (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Erst ein Feuer-Meldung, dann Rauch – am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr mehrfach in den Rheinufertunnel gerufen und musste ihn zwischenzeitlich sperren.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochmorgen mehrfach zum Rheinufertunnel aus und musste ihn zwischenzeitlich sperren. Zunächst meldete um 8.43 Uhr ein Autofahrer den Brand einer Lüftungsturbine in Fahrtrichtung Süden nach Norden.

Die Einsatzkräfte rückten zum Südportal an der Völklinger Straße sowie an das Nordportal Höhe der Fritz-Roeber-Straße an. Finden konnten die Feuerwehrleute jedoch nur wenige Minuten später nichts, weder Rauch noch Brandgeruch war wahrnehmbar – der Einsatz wurde nach 20 Minuten beendet und der Tunnel wieder geöffnet.