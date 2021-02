Raub in Düsseldorf-Garath : Radfahrer entreißt Seniorin die Handtasche und flieht

Raub in Düsseldorf-Garath

Düsseldorf Nach einem Raub in Garath sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein unbekannter Fahrradfahrer soll einer 72-Jährigen die Handtasche entrissen haben.

Nach einem Raub in Garath sucht die Düsseldorfer Polizei jetzt nach Zeugen. Am Dienstag um 17.45 Uhr soll ein unbekannter Radfahrer einer 72 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen haben.

Nach Angaben der Polizei war die Seniorin zu Fuß an der Frankfurter Straße unterwegs. Dabei hielt sie ihre Handtasche in der linken Hand. Auf Höhe der Matthias-Erzberger-Straße näherte sich dann ein Unbekannter auf dem Fahrrad von hinten, entriss der Frau die Handtasche und brachte die Seniorin dadurch beinahe zu Fall. Er flüchtete anschließend in Richtung Carl-Severing-Straße.